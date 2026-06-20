Cinco feridos em ataque com faca em Edimburgo. Homem disse estar a "defender o país dos muçulmanos"

Cinco pessoas ficaram feridas num ataque com faca esta sexta-feira, em Edimburgo, Escócia. O suspeito trata-se de um homem escocês, de 36 anos, que alegou estar a "defender o país dos mulçulmanos" que violam mulheres e crianças, como se houve no vídeo.



Polícia do Reino Unido Matthew Horwood/Getty Images

Foi pelas 21h30 que as autoridades receberam o alerta, avança a Sky News. Os feridos são todos homens, dois de 22 anos, um de 24, um de 27 e outro de 32 anos. Dos feridos, três foram transportados para o hospital para receber assistência médica. Nenhuma das vítimas corre risco de vida.

A BBC apurou que os ataques aconteceram na zona oeste da cidade junto a uma mesquita.

O primeiro-ministro da Escócia, John Swinney, já reagiu e disse estar "profundamente preocupado" com os incidentes, alertando que "não há lugar para violência, racismo ou intolerância" no país.

A divisão de antiterrorismo da polícia encontra-se a investigar o caso.

Five people have reportedly been injured in a series of suspected Islamophobic attacks in Edinburgh.



This is a stark reminder that Islamophobia has real-world consequences. Muslim communities should not have to live with fear of violence or intimidation. pic.twitter.com/itCrftV8Ts — Labour Muslim Network (@LabourMuslims) June 20, 2026