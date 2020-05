Rick Bright foi diretor da Autoridade Biomédica de Pesquisa e Desenvolvimento Avançado, mas diz ter sido afastado do cargo após ter alertado para os riscos de um medicamento - a hidroxicloroquina - que Trump estava a publicitar como tratamento em doentes Covid-19.

Em audiência perante o Congresso norte-americano esta quinta-feira, Bright criticou a administração do presidente norte-americano, dizendo que Trump não viu os "sinais de alerta iniciais" para prevenir a propagação do vírus nos EUA e avisa que o próximo inverno será o "mais negro" dos últimos anos no país.

"A nossa janela de oportunidade está a fechar. Se não conseguirmos melhorar a nossa resposta agora, temo que a pandemia se torne pior e se prolongue. Sem melhor planeamento, 2020 pode tornar-se o inverno mais negro da história moderna", afirmou Bright durante o seu testemunho.

Uma hora antes, Trump escreveu no seu Twitter que "nunca tinha conhecido" ou "sequer ouvido acerca" de Bright, mas descreveu o antigo conselheiro como um "funcionário ressentido, que não era apreciado ou respeitado pelas pessoas com quem falei e alguém que, pela sua atitude, não devia estar a trabalhar para o nosso governo".

I don’t know the so-called Whistleblower Rick Bright, never met him or even heard of him, but to me he is a disgruntled employee, not liked or respected by people I spoke to and who, with his attitude, should no longer be working for our government! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 14, 2020

Falta de máscaras, "terríveis previsões" e a antecipação de uma vacina

Perante o Congresso, o especialista em saúde pública disse que "nunca iria esquecer" um email no qual eram relatados níveis de risco no que tocava a respiradores N95 - as máscaras FFP2 usadas por profissionais de saúde. "Ele dizia: ‘Estamos na m****. O mundo está."

Depois de ter recebido a mensagem, Bright diz ter divulgado o aviso "aos mais altos níveis", mas que "não recebeu resposta". "A partir desse momento, soube que teríamos uma crise de saúde pública se não tomássemos uma posição."

O cientista norte-americano culpa o Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos pelas suas "terríveis previsões", escrevendo que sempre souberam que os EUA estavam numa "escassez crítica de equipamentos necessários" durante os primeiros três meses do ano.

Na mesma sessão, Rick Bright afirmou que a previsão de uma vacina norte-americana para a Covid-19 nos próximos 12 a 18 meses é excessivamente otimista, apelidando-o de "agendamento agressivo" e indicando que, normalmente, a criação de uma vacina demora até 10 anos.

"A minha preocupação é a de que, se acelerarmos demasiado o desenvolvimento de uma vacina, e considerarmos a antecipação de passos críticos, podemos não atestar completamente a segurança de uma vacina", afirma Bright. "Vai ainda demorar tempo."

Na queixa inicial pela forma como foi afastado do seu cargo junto do Gabinete de Conselho Especial, Bright alega que foi transferido para um cargo de menor relevância depois de avisar sobre os riscos do patrocínio que Donald Trump fez para a aplicação de um medicamento usado no tratamento da malária (hidroxicloroquina) nos doentes com o novo coronavírus, nos Estados de Nova Jersey e de Nova Iorque, epicentro da pandemia nos EUA.

O cientista alega na denúncia que os responsáveis políticos do Departamento de Saúde e Serviços Humanos tentaram promover a hidroxicloroquina "como uma panaceia", alinhados com os apelos do Presidente, que usou os seus ‘briefings’ diários na Casa Branca para recomendar esse químico.

Bright diz ainda que as autoridades de saúde "exigiram que Nova Iorque e Nova Jersey fossem inundadas com esses medicamentos, que foram importados de fábricas no Paquistão e na Índia, sem terem sido inspecionados" pelas entidades competentes.

O cientista alega que sempre se opôs ao amplo uso desse químico, alegando que não existem evidências científicas para recomendar a sua aplicação em pacientes com a covid-19.

No mês passado, a Administração de Alimentos e Medicamentos (FDA, na sigla em inglês) alertou os médicos contra a prescrição daquele químico, exceto em hospitais e estudos de pesquisa.

Num comunicado enviado nessa altura, a FDA sinalizou relatos de efeitos colaterais cardíacos, em algumas situações fatais, entre doentes com a covid-19 a quem fora administrada a hidroxicloroquina.