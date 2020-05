Trump abandona conferência de imprensa após discussão com jornalista

a uma jornalista de origem chinesa que dirigisse à China a sua pergunta sobre os testes à covid-19 nos Estados Unidos.

"Refere muitas vezes que os Estados Unidos estão a fazer um trabalho muito melhor do que qualquer outro país no que diz respeito aos testes", disse Weijia Jiang, uma repórter da CBS que nasceu na China e emigrou para os EUA com os seus pais em criança. Depois questionou o presidente norte-americano sobre a sua insistência em salientar o número de testes realizados no país: "Porque é que olha para isto como uma competição global, quando todos os dias os americanos continuam a perder as suas vidas e continuamos a ter mais casos a cada dia que passa?"."Talvez devesse fazer essa pergunta à China", retaliou Trump. "Não me pergunte a mim, pergunte à China. Quando lhes fizer essa pergunta, talvez receba uma resposta muito invulgar".