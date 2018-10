A polícia espanhola multou um ciclista que circulava 10 quilómetros/hora acima do permitido pela lei. Multa foi no valor de 100 euros.

Um ciclista espanhol foi apanhado em excesso de velocidade por um radar e multado na hora, nos arredores de Valência.



O condutor do velocípede foi captado pelo radar móvel da polícia de trânsito a circular a 59 km/hora, numa zona limitada a 50.



A polícia ordenou que o homem parasse e passou-lhe uma multa no valor de 100 euros, com a possibilidade de ver a coima reduzida para 50 euros.





O caso gerou muita polémica nas redes sociais, pelo facto de as bicicletas não estarem habitualmente instaladas com velocímetro, apesar de isso não a isentar do cumprimento das regras de trânsito.