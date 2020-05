China terá pressionado OMS a adiar alerta sobre pandemia da Covid-19

O presidente da China, Xi Jinping, terá pressionado a Organização Mundial de Saúde (OMS) a adiar o alerta global para a Covid-19, pedindo ao seu presidente, Tedros Adhanom Ghebreyesus, que retivesse informações sobre uma transmissão de humano para humano e adiasse um alerta de pandemia. OMS diz que acusações são "infundadas e falsas".

A acusação, divulgada pela revista alemã Der Speigel, faz parte de um relatório do Serviço Federal de Inteligência da Alemanha (BND) que estima que a China terá perdido quatro a seis semanas de combate ao vírus ao não divulgar informações sobre a possível pandemia.

"A 21 de janeiro, o líder da China, Xi Jinping, questionou o presidente da OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus sobre um possível encobrimento da transmissão humano-humano do vírus e um adiamento de um aviso de pandemia", indica a revista alemã. A verdade é que a confirmação da transmissão entre humanos do novo coronavírus foi dada pela OMS no dia anterior, a 20 de janeiro, e não a 22 como refere a publicação alemã.

Em reação, a OMS emitiu um comunicado em que declara que as alegações da publicação são "infundadas e falsas". "O Dr. Tedro e o presidente Xi nunca falaram no dia 21 de janeiro e nunca falaram por telefone. Estes relatos imprecisos distraem e prejudicam os esforços da OMS e do mundo em acabar com esta pandemia da Covid-19", indica o mesmo.





Segundo a Der Speigel, o mesmo serviço de inteligência alemão realizou na passada semana um encontro de serviços secretos conhecido como "Five Eyes", em que participaram congéneres de EUA, Reino Unido, Canadá, Austrália e Nova Zelândia, na qual os norte-americanos questionaram sobre uma possível criação da Covid-19 em laboratório por parte da China.

A mesma teoria já tinha sido trazida a pública pelo secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, após um suposto documento de 15 páginas que acusa as autoridades chinesas de encobrir o ataque à transparência internacional. Mas, segundo o mesmo BND, este documento pode ser falso – e pode nem existir.

No fim de semana passado, Pompeo diz ter visto "provas esmagadoras" de que a Covid-19 foi criada em laboratório, mas recuou depois nas declarações. De acordo com o dossiê confidencial, citado pela Der Spiegel, Trump tentou mesmo usar esta teoria para "distrair as pessoas dos seus próprios erros e direcionar a raiva de norte-americanos para a China".

Especialistas acreditam que o vírus Sars-CoV-2 terá sido transmitido a seres humanos a partir de um animal intermediário, com a origem do vírus em morcegos, e através de comércio de vida selvagem. Coincidência ou não, a China criou prontamente uma lei que proibia este tipo de comércio, tendo entrado em vigor já no mês de março.



China regista 14 novos casos, incluindo 12 de contágio local





A China registou 14 casos da covid-19, incluindo 12 contágios locais e dois importados, no primeiro aumento de dois dígitos nos últimos dez dias, anunciou hoje a Comissão de Saúde chinesa.

Até às 23:59 de sábado (16:59 em Lisboa), 11 casos de contágio local foram identificados na província de Jilin (nordeste), adjacente à província de Heilongjiang, onde nas últimas semanas se detetaram vários casos importados, na sequência da entrada de cidadãos chineses que regressavam da Rússia.

A cidade de Shulan, na província de Jilin, reforçou já a resposta de emergência para nível alto, depois de confirmar estes 11 casos e colocou sob observação médica contactos próximos dos contágios confirmados.

O outro caso de contágio local foi diagnosticado em Wuhan, capital da província de Hubei e centro da epidemia da covid-19. A cidade não registava novos casos do novo coronavírus (SARS-CoV-2) há mais de um mês.

A Comissão de Saúde da China indicou que os dois casos importados foram identificados em Xangai, no leste do país.

O aumento do número de casos importados da covid-19 levou Pequim a proibir, desde 28 de março passado, a entrada no país de estrangeiros e o encerramento das fronteiras com a Rússia.

Há cerca de um mês que as autoridades chinesas não detetam qualquer morte causada pelo novo coronavírus, tendo descido para 148 o número de casos sob tratamento em todo o país.

Em relação aos infetados assintomáticos, a China registou 20 novos casos, estando agora 794 pessoas sob observação médica.

Desde o início da epidemia, no final de dezembro passado, a China registou 4.633 mortos e 82.901 casos da covid-19.



Com Lusa