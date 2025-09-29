Sábado – Pense por si

China condena ex-ministro da Agricultura a pena de morte suspensa por corrupção

Lusa 07:48
Segundo a sentença, Tang recebeu subornos no valor de 38 milhões de dólares entre 2007 e 2024, em troca de favorecimentos em negócios, concursos públicos e nomeações.

O antigo ministro chinês da Agricultura e Assuntos Rurais Tang Renjian (2020-2024) foi esta segunda-feira condenado a pena de morte com suspensão de dois anos por corrupção, informou a agência noticiosa oficial Xinhua.

Segundo a sentença de um tribunal de Changchun, no nordeste da China, Tang recebeu subornos no valor equivalente a cerca de 38 milhões de dólares (mais de 32 milhões de euros) entre 2007 e 2024, em troca de favorecimentos em negócios, concursos públicos e nomeações.

Todos os bens pessoais do ex-ministro serão confiscados e os ganhos ilícitos revertidos a favor do Estado, adiantou a agência.

A pena de morte com suspensão, comum em casos de corrupção na China, pode ser comutada em prisão perpétua caso o condenado não volte a transgredir e tenha boa conduta durante o período de suspensão.

Xinhua salientou que os crimes de Tang causaram "graves danos aos interesses do Estado e do povo", mas o tribunal concedeu clemência pela colaboração do arguido, que se declarou culpado, mostrou arrependimento e devolveu parte dos subornos.

Tang foi alvo de investigação disciplinar em maio de 2024 e expulso do Partido Comunista Chinês (PCC) em novembro do mesmo ano por "graves violações" e suspeitas de corrupção, tendo sido formalmente detido semanas depois.

As instâncias disciplinares acusaram-no de "ineficácia na implementação de decisões", "decisões cegas", "corrupção moral" e "ganância desenfreada".

O afastamento de Tang elevou para três o número de ministros afastados em menos de dois anos, após as destituições em 2023 do então ministro dos Negócios Estrangeiros, Qin Gang, e do titular da Defesa, Li Shangfu, também acusado de corrupção.

Após chegar ao poder em 2012, o Presidente chinês, Xi Jinping, lançou uma vasta campanha anticorrupção, que já levou à queda de dezenas de altos quadros. Embora a campanha tenha exposto esquemas de corrupção de grande escala, críticos sugerem que também serve para eliminar rivais políticos do líder chinês.

