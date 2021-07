Cheias na China. 'Hoje, ajudas-me, amanhã, ajudar-te-ei'

As inundações mataram pelo menos 33 pessoas e o mau tempo dirige-se para norte. Em Zhengzhou, choveu num dia o equivalente a um ano.

As cheias na província de Henan, na China, já mataram 33 pessoas e levaram à evacuação de regiões habitadas por milhares de pessoas. Várias cidades ficaram inundadas e as colheitas foram destruídas.



O alerta de tempestade foi elevado para vermelho em quatro cidades no norte de Henan: Xinxiang, Anyang, Hebi e Jiaozuo. Entre os 33 mortos, figuram doze pessoas que morreram quando o metropolitano foi inundado em Zhengzhou. Apesar de o tempo nesta cidade ter melhorado, muitas ruas continuam debaixo de água.



Nos arredores da cidade de Xinxiang, mais de 470 mil pessoas e mais de 55 mil hectares de colheitas foram afetados pela chuva.