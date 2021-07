Mais detenções em Hong Kong. Motivo: Livros infantis

Desde que a Lei da Segurança Nacional foi aprovada, no ano passado, já foram detidas mais de 100 pessoas em Hong Kong. Esta quinta-feira, foram presas mais cinco pessoas, desta vez por publicarem três livros infantis que, segundo as autoridades, promovem o ódio contra o governo.

Os lobos querem invadir uma aldeia, ocupá-la e comer todas as ovelhas que ali vivem. E os animais cobertos de lã usam, para se defenderem dos lobos, os seus cornos. Esta é a linha principal da narrativa do livro infantil "Os defensores da aldeia das ovelhas", produzido por membros do Sindicato Geral de Terapeutas da Fala de Hong Kong.