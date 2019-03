Chefe de gabinete de Guaidó detido pelos serviços secretos

ice-presidente da Comissão de Defesa

"Desde as 2h24 funcionários do SEBIN [Serviço Bolivariano de Inteligência Nacional] assedia as casas do deputado e chefe de bancada da VP Sergio Vergara e o chefe do meu gabinete, o advogado Roberto Marrero. Neste momento mantêm-nos sequestrados no local", escreveu Juan Guaidó na sua conta oficial.



Também Vergara também publicou uma mensagem na mesma rede social sobre o episódio, referindo que as forças de segurança venezuelanas estavam a violar a sua imunidade parlamentar.





#ALERTA Pueblo de Venezuela y Comunidad Internacional:

Desde las 2:24 am funcionarios del SEBIN asedian las casas del Diputado y jefe de fracción de VP Sergio Vergara y el Jefe de mi Despacho, abogado Roberto Marrero.

En estos momentos los mantienen secuestrados en el sitio. — Juan Guaidó (@jguaido) 21 de março de 2019







Pouco depois das 5h00 locais (9h00 em Lisboa), o SEBIN deteve o chefe de gabinete de Juan Guaidó. Os agentes dos serviços de informação venezuelanos terão entrado nas casas de Marrero e de Vergara sem mandado judicial.

Os dois homens acompanharam Guaidó numa viagem recente a países da América Latina para aumentar o apoio internacional aos seus esforços para remover Maduro da Presidência venezuelana. Os Estados Unidos e cerca de 50 países da comunidade internacional, incluindo Portugal, reconheceram o opositor e presidente da Assembleia Nacional, Juan Guaidó, como Presidente interino da Venezuela, negando a legitimidade do governo liderado pelo Presidente Nicolás Maduro. Na Venezuela, a confrontação entre as duas fações tem tido repercussões políticas, económicas e humanitárias. No país residem cerca de 300.000 portugueses ou lusodescendentes. Com Lusa.

A operação foi confirmada por Juan Guaidó, através do Twitter.