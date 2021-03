Agnès Callamard, especialista em direitos humanos e a primeira a publicar um relatório sobre a morte do jornalista Jamal Khashoggi, foi ameaçada durante uma reunião que juntou altos funcionários da ONU e membros do governo saudita.

Caso Khashoggi. Alto responsável do governo saudita ameaça de morte investigadora da ONU

Depois de publicada a primeira investigação sobre a morte do jornalista Jamal Khashoggi, um alto responsável do governo saudita ameaçou de morte a investigadora da ONU Agnès Callamard, caso esta continuasse a falar e a procurar informação sobre o assassinato de Khashoggi. Em entrevista ao jornal britânico The Guardian, a investigadora francesa contou que foi alertada, em janeiro deste ano, por colegas que estiveram numa reunião de alto nível entre os responsáveis da ONU e os enviados de Riade que, durante esse encontro em Genebra, um dos altos responsáveis sauditas terá dito, por duas vezes, que se a ONU não fosse capaz de silenciar Callamard, ele teria pessoas disponíveis para "lhe tratar da saúde".