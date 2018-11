Caso de violação leva deputada a mostrar cuecas no parlamento

Ruth Coppinger reagiu ao momento em que uma advogada mostrou, em tribunal, as cuecas que uma alegada vítima de violação estaria a utilizar no momento da agressão.

Um julgamento por violação na Irlanda levou a deputada a mostrar umas cuecas de renda no parlamento, em protesto contra a "rotina de culpabilização da vítima".

"Pode parecer constrangedor mostrar um par de cuecas aqui. Como acham que uma vítima de violação ou uma mulher se sentem perante o cenário incongruente de a sua roupa interior ser exibida em tribunal?", questionou Ruth Coppinger, deputada da Aliança Anti austeridade - Pessoas Antes do Lucro, reagindo ao momento em que uma advogada mostrou, em tribunal, as cuecas que uma alegada vítima de violação estaria a utilizar no momento da agressão.





TD Ruth Coppinger holds up thong in Dáil to highlight rape trial where accused's defence remarked the 17-year-old complainant was wearing a thong https://t.co/8hekPuhHBu via @rtenews pic.twitter.com/HBmP14Esn7 — RTÉ (@rte) 13 de novembro de 2018







"Têm de ter em atenção a forma como ela estava vestida. Estava a usar uma tanga com a parte da frente em renda", disse a advogada de defesa de um homem de 27, julgado pela alegada violação de uma menor de 17 anos.

Após mostrar as cuecas de renda no parlamento, apelando ao fim dos preconceitos em casos de violação, Coppinger revelou que se apercebeu que várias câmaras de imprensa afastaram o plano na altura em que mostrou a peça de roupa. "Nos tribunais, as vítimas podem ver as suas roupas intimas usadas como provas e está tudo dentro das regras", escreveu através do Twitter.

O caso, que provocou grande indignação, levou à partilha de inúmeras fotografias nas redes sociais com roupa interior, acompanhadas da hashtag #ThisIsNotConsent (isto não é consentimento).