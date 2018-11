Imelda Cortez, uma jovem de 20 anos de El Salvador, foi violada durante anos pelo padrasto. Após dar à luz um bebé do violador foi acusada de tentativa de homicídio, arriscando 20 anos de prisão num julgamento que começou esta segunda-feira, avança o jornal britânico The Guardian.

Em Abril de 2017, Imelda foi levada para o hospital pela mãe, que percebeu que a jovem se encontrava com dores intensas e a sangrar. No hospital, foi observada por um médico que suspeitou de tentativa de aborto e chamou a polícia – em El Salvador o aborto é ilegal há 21 anos, sob todas as circunstâncias. A jovem está sob custódia desde esse dia, apesar de o bebé ter sobrevivido e estar saudável.

"Esta é a mais extrema e escandalosa injustiça contra uma mulher que eu alguma vez vi", disse, citada pelo jornal, Bertha María Deleón, advogada de defesa de Imelda Cortez. "O estado violou repetidamente os direitos de Imelda como vítima, ela está profundamente afectada mas negou ajuda psicológica".