Tista Das, de 38 anos, e Dipan Chakravarthy, de 40, casaram esta semana numa cerimónia bengali tradicional em Calcutá, capital do estado de Bengala Ocidental, na Índia . Teria sido uma união perfeitamente banal se não fosse o facto de ambos serem transgénero, ou seja, terem passado por um processo de mudança de género.Esta cerimónia, que está a ser apelidada de casamento arco-íris, será a primeira do género na região, abrindo o precedente numa altura em que os direitos dos trangénero estão em discussão no parlamento indiano. É também uma grande vitória para a comunidade LGBT do país."Estamos a sentir-nos muito bem. Saímos da caixa do génro e adoramos ser uma exceção. Temos uma ligação muito forte, uma ligação de amor, uma ligação de liberdade", afirmou a noiva à agência France-Press, acrescentando que lutou durante muitos anos para "atingir a sua identidade enquanto mulher". "Nem sequer era considerada um ser humano nesta sociedade brutal", disse Tista.Tista e Dipan conheceram-se na clínica de mudança de sexo e rapidamente a sua relação evoluiu para o romance. Ficaram noivos em abril, no dia nacional da visibilidade para os transgénero, como uma forma de protesto e casaram-se agora. A família da noiva esteve presente na cerimónia, mas a do noivo não, sendo que muitos membros ainda não aceitaram a sua decisão de mudança de género. "Tenho muita sorte por ter Tista como minha esposa. Este é o melhor dia da minha vida", confessou Dipan.Não há números oficiais relativos à população transgénero na Índia, mas estimativas apontam para que seja composta por alguns milhões. Em 2014, o supremo tribunal indiano reconheceu a existência de um terceiro género nos registos, o trangénero, enquanto, nos últimos dias, o parlamento está prestes a passar um pacote de leis que protegem os direitos da comunidade e têm como objetivo reduzir a discriminação.