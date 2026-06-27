Capitão de Cabo Verde investigado por alegada violação

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A viver um autêntico conto de fadas no Mundial'2026, onde já garantiu uma presença histórica no duelo dos 16 avos de final contra a Argentina, o estado de espírito da seleção de Cabo Verde poderá ficar abalado por um escândalo que hoje tornou proporções gigantescas na imprensa internacional. Ryan Mendes, capitão dos 'Tubarões Azuis', está no centro da polémica.



Ryan Mendes, capitão da seleção de Cabo Verde, está a ser investigado por alegada violação AP

De acordo com a informação avançada pelo 'GloboEsporte', devidamente documentada com fotografias e relatórios médicos, o capitão de Cabo Verde está sob alçada das autoridades da Nova Zelândia devido a uma denúncia de uma brasileira por alegada violação. A fonte revela que a denúncia foi feita em março, no período em que coincidiu com o estágio da seleção cabo-verdiana naquele país da Oceânia para disputar dois encontros da segunda edição da FIFA Series, frente a Chile e Finlândia. O caso deverá ter ocorrido na noite de 27 de março, horas após o duelo contra os chilenos, que venceram por 4-2.

Ainda segundo o 'GloboEsporte', a brasileira, que preferiu não ser identificada, vive na Nova Zelândia com visto de residência e trabalho e acabou por ser contratada pela Federação de futebol da Nova Zelândia para trabalhar como intérprete e dar apoio operacional à seleção cabo-verdiana. Por esse motivo, acabou por ficar hospedada no mesmo hotel que a comitiva de Cabo Verde em Auckland.

De acordo com o relato feito à polícia, a mulher foi convidada para uma reunião numa das salas reservadas à seleção de Cabo Verde na noite de 27 de março. Quando chegou ao local, apercebeu-se que se tratava de uma festa e terá regressado ao seu quarto. Pouco depois, a brasileira terá ouvido alguém bater à sua porta. Uma vez que teria de estar de plantão caso fosse necessário dar apoio à seleção cabo-verdiana, a mulher acabou por abrir a porta do seu quarto. Do outro lado da porta, segundo a denúncia feita à polícia neozelandesa, estaria Ryan Mendes, que alegadamente terá entrado no quarto à força e agredido sexualmente a suposta vítima, deixando-a com marcas visíveis da força excessiva utilizada.

O relatório médico, divulgado em parte pelo 'GloboEsporte', revela que a brasileira foi avaliada na noite de 1 de abril, cinco dias depois da alegada violação. "Visto(a) em [censurado] na noite de 01/04/2026 para uma avaliação médica forense na sequência de uma suspeita de agressão sexual [censurado], agressão física, sufocação repetida (pressão intermitente) e tentativas de estrangulamento a 27/03/2026. Recordação lacunar dos acontecimentos, sem certeza se houve perda de consciência", pode ler-se. Já os resultados do exame revelaram "múltiplas equimoses (nódoas negras) em fase de resolução nos membros, nádegas, mama, pescoço e lábios; áreas de sensibilidade/dor à palpação no couro cabeludo e nas nádegas. Ao exame genital, duas lesões dolorosas circulares de 5 mm, que não branqueiam à pressão, na base dos pequenos lábios."

Capitão de Cabo Verde na Copa é investigado por estupro de uma brasileira na Nova Zelândia



Denúncia feita à polícia contra Ryan Mendes tem fotos de hematomas e relatório médico registrando lesões na brasileirahttps://t.co/ItKW2NUscx — ge (@geglobo) June 27, 2026

Em resposta a um contacto realizado pela 'GloboEsporte', a polícia da Nova Zelândia confirmou que a investigação está em andamento. "A Polícia da Nova Zelândia confirma que há uma denúncia que está a ser investigada, registada a 10 de abril de 2026, na região central de Auckland. Neste momento, não podemos fornecer mais informações sobre o caso", terá sido a resposta oficial daquela força de segurança.

Até ao momento, a Federação de Futebol de Cabo Verde ainda não se pronunciou sobre o caso.

Ryan Mendes, avançado de 36 anos, está há três temporadas na Turquia. Na última época representou o Igdir FK, da segunda divisão, emblema pelo qual anotou cinco golos e duas assistências em 32 jogos. Formado no Batuque FC, de Mindelo (Cabo Verde), Ryan Mendes rumou ainda jovem para França, onde jogou no Le Havre e no Lille. Em 2015/16, o atacante foi emprestado ao Nottingham Forest, onde apontou dois golos e seis assistências em 32 partidas. Ainda regressou por um curto período ao Lille, clube com o qual estava contratualmente ligado, mas acabou por seguir para a Turquia, onde representou o Kayserispor por duas épocas (2016/17 e 2017/18). Antes de iniciar uma segunda passagem pelo futebol turco, Ryan Mendes experimentou ainda o futebol dos Emirados Árabes Unidos, onde vestiu as camisolas do Al Sharjah e do Al-Nasr.