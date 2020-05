Capital da Coreia do Sul encerra bares e discotecas para conter segunda vaga da Covid-19

A Coreia do Sul registou este sábado 18 novos casos de Covid-19 e, sob risco de enfrentar uma segunda vaga da doença, o governo da capital, Seul, decidiu encerrar bares, discotecas ou estabelecimentos de vida noturna.

Dos 18 novos casos confirmados este sábado, 17 aconteceram num bairro de Itaewon e um destes – um homem de 29 anos – pode ter sido o grande responsável ao testar positivo depois de ter frequentado cinco bares e estabelecimentos de divertimento noturna localizados na mesma zona, aponta o jornal sul-coreano The Korea Herald.

"Estes espaços têm de suspender os seus negócios imediatamente e vão enfrentar penalizações se violarem as ordens", indicou o autarca da capital sul-coreana, Park Won-soon, durante o briefing de atualização dos números deste sábado, acrescentando que as medidas continuarão em vigor até ordem em contrário.

"O descuido pode levar a uma explosão de infeções. Nós conseguimos perceber isso através do grupo de infeções visto neste casos de Itaewon", indicou Park, insistindo para que outros negócios abertos ao público sigam as medidas de quarentena impostas no país.

O Centro para o Controlo e Prevenção de Doenças da Coreia do Sul confirmou já 27 casos ligados a este homem que visitou cinco bares, incluindo amigos e familiares do paciente.

Mas autoridades de saúde acreditam que o número de infetados pode ser superior a 17, estimando que pelo menos 1.500 terão entrado nestes estabelecimentos entre o passado dia 29 de abril e esta quarta-feira.

O caso acontece numa altura em que a Coreia do Sul testemunhava um levantamento de restrições, que se iniciou esta quarta-feira com a reabertura de uma "vida normal", através do relaxamento de medidas de distanciamento social.

A Coreia do Sul regista, neste momento, quase 11 mil casos de Covid-19, com apenas 256 mortes causadas pelo vírus. No entanto, permanece na figura dos 10 mil desde o passado dia 3 de abril, depois do país sul-coreano ter sido dos primeiros a registar um surto do novo coronavírus.