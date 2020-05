Infetado com covid-19 leva comunidade gay a temer represálias na Coreia do Sul

Um homem infetado com covid-19 depois de frequentar o distrito gay de Seul levou a comunidade homossexual a temer represálias. Num país onde a homossexualidade não é ilegal, mas onde muitos a escondem da família e dos colegas de trabalho, as autoridades pedem a todos os que frequentaram aquela zona de bares que peçam para ser testados ao novo coronavírus.

Na quinta-feira, um homem de 31 anos testou positivo à covid-19 e 14 dos seus contactos próximos confirmaram-se esta sexta-feira também positivos, revela o Guardian.

Com um modelo de localização de casos para conter a pandemia, a Coreia do Sul usa rigorosas medidas de testagem e isolamento para reduzir os novos casos da doença. No entanto, a privacidade é pouca.

Membros da comunidade gay afirmam ter medo de ser expostos depois de vários utilizadores terem publicado nas redes sociais imagens dos bares e discotecas do distrito de Itaewon, pedindo aos seguidores que ponham "um fim a estas coisas repugnantes".

"Eu não tenho por hábito ir a clubes gays e há dois anos que não visito Itaewon [o distrito gay de Seul]. Mas li em sites da comunidade gay que alguns youtubers estão a entrar em aplicações gay para expor homossexuais em direto", contou ao jornal britânico Hong Yoo-jin, de 35 anos.

As autoridades de saúde sul-coreanas dizem ter uma lista de 1.500 pessoas que visitaram estes clubes no passado fim de semana, pedindo a quem esteve nestes locais que faça o teste à covid-19.

Jang Ji-myung, engenheiro de 37 anos, revelou ao jornal ter frequentado três dos clubes em questão e temer pelo seu trabalho. "A minha empresa é uma empresa típica coreana, o que significa que são muito anti-gay. Cheguei a fazer parte de conversas onde o meu chefe e colegas diziam que todos os homossexuais deviam ser mortos em câmaras de gás", disse ao jornal. "Se descobrem que eu estive num bar gay o mais provável é que me digam para me ir embora com algum pretexto que não a minha orientação sexual ou que façam da minha vida um inferno".

Este engenheiro garante estar "extremamente preocupado" com a possibilidade de estar infetado mas afirma não poder ser testado por não querer perder o trabalho.