Vistas a partir do conforto dos seus hotéis de cinco estrelas recentemente construídos, as ilhas de Cabo Verde parecem o paraíso graças ao clima, às gentes e às praias de areia branca. Mas têm também um segredo – a presença dos cartéis de droga.É por isso que nem todos os barcos param em Cabo Verde para beber um cocktail na marina. As ilhas localizam-se ao longo da linha 10º N – que ganhou a alcunha "Autoestrada 10" por assinalar a rota de tráfico mais curta entre a América Latina e África. Para os cartéis de cocaína que usam a Autoestrada 10, Cabo Verde é como uma estação de serviço – o local para abastecer os navios, armazenar o produto e transferi-lo para a viagem final até à Europa.A quantidade de produto que percorre a Autoestrada 10 tornou-se evidente, em fevereiro, quando o cargueiro Eser parou em Cabo Verde durante a viagem entre o Panamá e Marrocos. A brigada antidroga das ilhas recebeu uma dica para revistar o navio, que tinha uma tripulação de 15 elementos russos, e atrás de uma escotilha enferrujada encontrou quase 10 toneladas de cocaína: um dos maiores carregamentos para a Europa que há na história do tráfico.