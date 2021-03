Cabo Delgado: 'Muitas pessoas fugiram só com as roupas que vestiam'

Desde 2019 que em Cabo Delgado, no norte de Moçambique, a população local é alvo de ataques por parte de insurgentes ligados aos jihadistas do Estado Islâmico e outros grupos armados. Em março deste ano, a organização não-governamental Save the Children denunciou que crianças de onze anos foram decapitadas, depois de os seus elementos no terreno terem recolhido relatos em campos para deslocados e nas áreas circundantes.



"Os relatos de ataques a crianças abalam-nos muito. A nossa equipa chorou ao ouvir as histórias de sofrimento contadas pelas mães em campos para deslocados. Esta violência tem que acabar, e as famílias deslocadas precisam de ser apoiadas à medida que se apercebem da sua situação e recuperam do trauma", afirma em comunicado Chance Briggs, diretor da equipa da Save the Children em Moçambique.



Elsa e André (nomes fictícios) perderam um filho, Filipe, durante o ataque à sua aldeia. "Numa noite a nossa aldeia foi atacada e as casas foram incendiadas. Quando tudo começou, eu estava em casa com os meus quatro filhos. Tentámos fugir para o mato, mas eles levaram o meu filho mais velho e decapitaram-no. Não podíamos fazer nada ou também seríamos mortos."