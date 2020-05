Brasil supera os 100 mil casos confirmados de Covid-19

No Brasil, registaram-se mais 4.588 novos casos de infeção pelo novo coronavírus no Brasil nas últimas 24 horas, o que elevou o número de casos confirmados para 101.147.



Em 24 horas, morreram 275 pessoas infetadas, segundo o Ministério da Saúde brasileiro.



Ao todo, registam-se 7.025 óbitos.



O número de casos aumentou cerca de 5% no domingo, dia 3, quando comparado com o dia anterior. As mortes aumentaram 4%.