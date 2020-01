Brasil quer avançar com exploração mineira em reservas indígenas da Amazónia

O Brasil está a avançar com os planos de exploração mineira em reservas indígenas na Amazónia e vai propor um projeto de lei sujeito a aprovação no Congresso ainda este mês, disse o ministro de Minas e Energia do país, Bento Albuquerque, à Bloomberg."Uma maioria composta por 600 comunidades indígenas quer que a exploração avance", garantiu o ministro à agência de notícias, acrescentando que as comunidades iriam ser compensadas financeiramente pela exploração das suas terras.O ministro referiu também que não havia necessidade de alterar a lei relativa à exploração mineira no país, apesar do colapso de duas barragens nos últimos cinco anos."O que aconteceu no Brumadinho e na Mariana não pode ser generalizado para toda a atividade de exploração mineira neste país", disse, acrescentando que "o Brasil tem o maior código legal do mundo sobre este assunto e alterá-lo não vai mudar o passado".Bento Albuquerque adiantou ainda que pretende que o Congresso aprove a privatização da Eletrobras, a empresa de energia estatal, na primeira metade deste ano, para ter a hipótese de a vender no segundo semestre.Na passada quinta-feira, dia 9 de janeiro, Bento Albuquerque esteve reunido com 12 embaixadores europeus para discutir a proposta, na passada quinta-feira, dia 9 de janeiro, que deve ser alvo de críticas pelos grupos ambientalistas.Desde os incêndios na floresta amazónica, que os líderes europeus têm demonstrado publicamente a sua preocupação com a forma como o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, está a gerir os seus recursos naturais, tendo mesmo ameaçado bloquear o acordo comercial do Mercosul e a União Europeia.O Brasil tem mais de 800 minas selvagens na Amazónia, segundo o ministro do Ambiente do Brasil, Ricardo Salles. No entanto, uma ONG que estuda a composição da maior floresta do mundo diz que são 453 na zona em solo brasileiro e mais de 2.500 em toda a área da floresta.