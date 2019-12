Paciente é diagnosticado com possessão espiritual e receitam-lhe mantra

O deboche é tanto que a psiquiatra preencheu um receituário com os mantras que meu parente deveria recitar para "se livrar do espírito". Não receitou remédio e muito menos assinou o receituário de mantras.



Hospital municipal, sob gestão de @MCrivella . pic.twitter.com/bkw56tktRl — Pablo Nunes (@pblnns) December 29, 2019

ficou 5 dias sem dormir, fala sem parar coisas sem sentido etc. Ontem visitou a 2ª psiquiátra em 3 dias. O diagnóstico? Possessão espiritual", escreve Pablo Nunes, investigador, no seu Twitter.Juntou-lhe depois uma fotografia da receita "com os mantras que o meu parente deveria recitar para 'se livrar do espírito'", um papel onde se pode ler "Ohm Namah Shivaya - 108 vezes. Ho opono Pono. Asatoma Mantra". Esta expressão é recorrente na prática de ioga e, segundo a médica, tem de ser repetida 108 vezes, o número de contas de um cordão usado para ajudar a entrar no estado meditativo.Em resposta ao Folha de São Paulo, jornal que avançou o caso, a Secretaria Municipal de Saúde, responsável pelo posto, afirmou que "os pacientes recebem tratamentos preconizados pela própria Secretaria. Nenhm proficional está autorizado a seguir outras linhas de tratamento em psiquiatria que não as estabelecidas no protocolo". Como será evidente, os mantras não fazem parte do protocolo.