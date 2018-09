Um museu que contava histórias com milhares de anos, mas que o governo federal brasileiro votou ao depauperamento. O Museu Nacional do Brasil, no Rio de Janeiro, consumido pelas chamas durante a madrugada desta segunda-feira. Durante a sua existência, o museu que completava este ano 200 anos chegou a receber verbas no valor de 1,9 milhões de reais (394.265 euros) por ano. Mas nos cinco anos, os cortes fizeram com que esse valor descesse para 205.821 reais (42.707 euros) por ano.Segundo a edição brasileira do El País, o depauperamento do museu foi de tal ordem que o estado federal gasta três vezes mais dinheiro na lavagem de carros dos deputados do que na preservação do museu. Escreve o jornal que o governo investe menos no Museu Nacional do que a Câmara dos Deputados na lavagem de seus 83 veículos oficiais.O estado gasta ainda mais na residência oficial da presidência por mês do que no museu, embora o Palácio da Alvorada esteja desabitado desde o impeachment de Dilma Rousseff. O valor de 500.000 reais (103.750) é gasto em despesas como manutenção, energia eléctrica e jardinagem.O El País relembra que entre os 49 deputados parlamentares do Rio de Janeiro, apenas um mostrou preocupação em ceder dinheiro ao Museu Nacional. Alessando Molon destinou uma das suas emendas parlamentares ao Museu Nacional, no valor de 300.000 reais (62.000 euros). Cada congressista no Rio de Janeiro pode distribuir 14,8 milhões para a área ou obra que bem entender.Mas o museu tem sido votado ao esquecimento há vários anos. O último presidente brasileiro a visitar oficialmente o antigo palácio da família real portuguesa foi Juscelino Kubitscheck que abandonou o cargo em 1961. E mesmo no ano em que se celebraram os 200 anos do museu, nenhum ministro do governo se apresentou no espaço, apesar do ministro da Cultura brasileiro, Sérgio Sá Leitão, se encontrar no Rio de Janeiro à altura.Na segunda-feira, depois do incêndio consumir o museu, Sá Leitão esteve no local ao lado com o seu colega do Ministério da Educação, Rosielli Soares. Os ministros anunciaram um plano de recuperação do espaço que deverá custar 10 milhões de reais (2,07 milhões de euros).