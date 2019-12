386 angariadores, dos quais 228 foram detidos

Mais de 200 detenções em operação da Europol contra lavagem de dinheiro Foram abertas 1.025 investigações, precisando a agência que muitas estão ainda a decorrer, tendo sido evitadas perdas no valor de 12,9 milhões de euros. - Mundo , Sábado.

Esta quarta-feira a Europol identificou 8.833 'mulas de dinheiro' enum esquema de lavagem de dinheiro que envolveu 31 países, incluindo Portugal. Mas o que é uma 'mula de dinheiro'?Como explica a Europol, e ao contrário do que acontece com as 'mulas de droga', a sua função não implica passar mercadorias ilegais entre fronteiras físicas. Em vez disso, recebem dinheiro obtido ilegalmente nas suas contas e transferem-no para outras, tornando-se assim parte de um esquema de lavagem de dinheiro. No entanto, alguém pode tornar-se 'mula de dinheiro' sem sequer perceber do que se trata.O envolvimento nestes esquemas podem começar de várias formas, como aponta a polícia europeia, que lança também esta quarta-feira uma campanha de sensibilização. "Os criminosos podem recrutar através de muitos métodos: redes sociais como Facebook, Instagram, Snapchat, entre outros, apps de mensagens instantâneas como Whatsapp, Messenger, Viber e outros, ofertas falsas de emprego, por exemplo para a função de "operador de transferência de fundos", em anúncios online apresentados em pop-up ou contacto direto em pessoa ou por mail", aponta a Europol.O pedido é sempre o mesmo: transferir dinheiro entre contas em troca de uma parte dos lucros, argumentando que há muita gente a ganhar muito dinheiro desta maneira tão fácil. Para tal, podem pedir para abrir uma conta bancária nova ou que lhes seja facultado um número de conta para onde o dinheiro pode ser transferido. Fácil, rápido e muito lucrativo."Mesmo que as 'mulas de dinheiro' não estejam diretamente envolvidas nos crimes que geram o dinheiro, passam a ser cúmplices, porque fazem a lavagem de dinheiro através dessas tranferências", aponta a Europol, avisando que os alvos dos recrutadores têm sido pessoas novas nos países, desempregados, estudantes e pessoas com mais dificuldades financeiras. "Recentemente os grupos criminosos têm recrutado nas gerações mais novas, ou seja, pessoas entre os 12 e os 21 anos."O primeiro passo é desconfiar sempre dos empregos que oferecem dinheiro fácil. "Dinheiro fácil sem esforço? Bom demais para ser verdade", aponta a Europol. Para além disso, há alguns sinais nas ofertas de emprego que apontam para irregularidades: "Os emails de onde são enviados não são de empresas verdadeiras, todas as interações são feitas online ou a posição não tem quaisquer requerimentos de experiência ou educação", escreve a Europol, acrescentando coisas como erros de estrutura nas frases, erros de gramática ou de ortografia. Todos esses são sinais de alerta.É também importante nunca fornecer a conta bancária a ninguém sem ter confiança plena nessa pessoa. "Se desconfia que está envolvido num esquema, não faça mais transferências de dinheiro. Informe o seu banco, o serviço usado para realizar transferências e a Polícia Judiciária", aponta ainda a Europol.