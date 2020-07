Bolsonaro pode ter infetado centenas de pessoas com a covid-19

O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, anunciou esta terça-feira que testou positivo e está infetado com a covid-19. Nos últimos dias, o chefe de estado esteve em reuniões, cerimónias e almoços, trocou apertos de mão e tirou fotografias com centenas de pessoas, muitas dessas vezes sem máscara.

Bolsonaro começou a apresentar sintomas para a doença apenas no passado sábado, mas o período de incubação do novo coronavírus, em que a doença pode permanecer adormecida sem demonstrar sintomas no infetado, é de 1 a 14 dias - o que aponta para que todas as pessoas que estiveram em contacto com o presidente brasileiro desde 20 de junho possam estar em perigo de ter contraído a covid-19.

Neste período de 14 dias, Bolsonaro fez viagens a quatro estados brasileiros - Ceará, Santa Catarina, Minas Gerais e Goiás - e participou em oito cerimónias e três reuniões com o seu governo em Brasília, além de encontros fechados na sua residência oficial, o Palácio do Planalto. De acordo com a Folha de São Paulo, o chefe de estado brasileiro privou com pelo menos 66 políticos, empresários e personalidades brasileiras neste período.

No mesmo fim de semana em que começou a apresentar sintomas à covid-19, Jair Bolsonaro esteve com ministros e outras pessoas num almoço, tirando fotografias onde surgem sem manterem o distanciamento físico ou máscaras.

Além disso, o presidente do Brasil costuma andar por Brasília sem máscara, violando as regras que obrigam à utilização da máscara naquele distrito federal, além de participar em atos e manifestações nas quais outros regulamentos adotados durante a pandemia, como distanciamento social e o isolamento social, têm sido infringidos.

Os 14 dias em que Bolsonaro poderia já estar infetado

As duas semanas em que o vírus da covid-19 poderia estar incubado em Bolsonaro começaram com a participação do presidente brasileiro numa cerimónia fúnebre de um militar, a 21 de junho, falecido durante instrução na Brigada de Infantaria Paraquedista brasileira. O chefe de Estado discursou, num evento em que militares usaram máscara - mas este não.

No dia seguinte, Bolsonaro participou na abertura da Semana Nacional de Políticas sobre Drogas, em Brasília, com um discurso no evento organizado pelo seu Ministério da Justiça. O presidente brasileiro esteve de máscara, mas só durante parte do tempo em que ali esteve, trocando apertos de mão com pessoas presentes no evento e interagindo ao lado de pessoas sem máscara, sem respeitar distanciamento social.

Um dia depois, a 23 de junho, Bolsonaro participou numa cerimónia de inauguração do Centro de Operações Espaciais, também em Brasília. Esteve de máscara, mas distribuiu apertos de mão.

O dia de 24 de junho começou com um café da manhã com 13 representantes parlamentares do Brasil. Nem Bolsonaro, nem nenhum dos deputados presentes usaram máscara enquanto estavam juntos à mesa.

A semana terminou com uma reunião com o presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), Gilson Machado Neto, em que Bolsonaro realizou uma homenagem às vítimas da covid-19 , pedindo ao convidado para cantar e tocar num acordeão a música "Ave Maria".

- Live da semana com o Presidente Bolsonaro com participação do Ministro Paulo Guedes:

O abraço a um idoso e a conversa com uma deficiente visual

No final da semana, Bolsonaro fez a sua primeira viagem durante o possível tempo de incubação, partindo para o estado do Ceará, para a inauguração de uma obra da transposição de um rio. Durante esta, o presidente brasileiro tirou a máscara várias vezes, inclusive para tirar fotografias com apoiantes.

Mais tarde publicou uma fotografia no Facebook em que surge abraçado a um idoso enquanto conversavam: Bolsonaro sem máscara e o idoso com a sua máscara abaixo do queixo.

- Hoje assinei decreto prorrogando por mais 2 meses o Auxílio Emergencial de R$ 600,00. Publicado por Jair Messias Bolsonaro em Terça-feira, 30 de junho de 2020







Sem divulgar na agenda, Bolsonaro realizou no dia seguinte uma visita surpresa à região de Triângulo Mineiro, no estado de Minas Gerais. Ao surgir frente a uma multidão, o presidente brasileiro estava sem máscara.











Dias depois encontrou-se com Vitória, uma jovem brasileira que estava junto ao Palácio da Alvorada e que transmitiu uma mensagem de apoio ao seu presidente. Bolsonaro retribuiu, tirando uma foto consigo. Estava com máscara, mas não evitou o contacto durante a fotografia.









Reuniões com 33 ministros e assessores. Até o presidente do seu clube pode estar infetado

No Palácio do Planalto, segundo a sua agenda oficial citada pela Folha de São Paulo, teve neste período encontros com 33 ministros e assessores.

Nos 14 dias antes de Bolsonaro apresentar sintomas e anunciar que estava infetado, o presidente brasileiro esteve com, pelo menos, os ministros Paulo Guedes, da Economia, Braga Netto, da Casa Civil, Jorge Oliveira da Secretaria-Geral, Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, Augusto Heleno, Gabinete de Segurança Institucional e José Levi, da Advocacia-Geral da União.

Além de ministros e assessores, Bolsonaro esteve ainda próximo de autarcas do Rio de Janeiro e Amapá, com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, e com o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha.

Num destes encontros, com o presidente do Palmeiras, clube do qual é fã, toda a comitiva aparece nas fotografias usando máscara, à exceção de Bolsonaro e do seu secretário-executivo da Secretaria de Comunicação, Fabio Wajngarten.

Na última transmissão que fez junto de assessores, a 2 de julho, Bolsonaro apareceu sem máscara ao lado de seis pessoas. Nessa altura tossiu em vários momentos da emissão através do Facebook.



- Live de toda quinta-feira com o Presidente (02/07/2020). https://t.co/fgEPXQqqDN



Temas:



A- Ajuda a SC devido a ciclone;

B- auxílio à pequenas empresas;

C- Mais detalhes sobre o auxílio-emergencial;

D- Mais de 20.000 obras pelo Brasil desde 2019 (@mdregional_br ); — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) July 2, 2020



Dois dias depois, a 4 de julho e por ocasião da Dia da Independência dos EUA, Jair Bolsonaro surgiu ao lado de figuras como o embaixador dos Estados Unidos no Brasil ou o novo ministro da Defesa brasileiro, sem máscara e sem distanciamento.







- Comemoração do 04/julho.



Os encontros com os presidentes das maiores empresas do Brasil

Esta quarta-feira, a Folha de São Paulo noticiou ainda que Jair Bolsonaro esteve, durante os últimos 14 dias, com um grupo de donos e presidentes das maiores empresas do Brasil.

Entre eles estavam personalidades como Eugénio Mattar (Localiza), Francisco Gomes (Embraer), Carlos Alberto de Oliveira (Caoa), Carlos Trabuco (Bradesco), Rubens Ometto (Cosan), Rubens Menin (MRV), Cândido Pinheiro (HapVida), Lorival Luz (BRF) e Fernando Queiroz (Minerva Foods), que estiveram com o chefe de Estado na passada sexta-feira, um dia antes do dia em que Bolsonaro afirma que começou a manifestar sintomas da Covid-19.

A acompanhá-los esteve o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf. Durante o encontro com Bolsonaro, nenhum dos intervenientes usou máscara ou manteve distanciamento social à mesa de negociações.

Todos indicaram não apresentar sintomas à Covid-19, à exceção de Cândido Junior, vice-presidente da Hapvida, que já havia contraído a doença há meses.