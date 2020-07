Bolsonaro é o 4.º líder mundial a ser infetado pela Covid-19

O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, tornou-se esta terça-feira no quarto líder mundial a ser infetado pela Covid-19. Além do chefe de Estado brasileiro, também o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, o príncipe Alberto do Mónaco e o presidente das Honduras, Juan Hernández, testaram positivo para o novo coronavírus, com todos eles a terem recuperado da doença.

O primeiro destes a contrair o novo coronavírus foi Alberto do Mónaco, a 19 de março. O príncipe foi, na altura, o décimo caso registado no principado mas o seu estado nunca inspirou cuidados, tendo ficado em isolamento em casa.

Uma semana depois, também o chefe de Governo do Reino Unido, Boris Johnson, afirmou estar infetado pela covid-19, depois de minimizar a doença e ter levado ao atraso da adoção de medidas de isolamento social no país.

Boris Johnson chegou mesmo a ser internado e a ficar três noite numa unidade de cuidados intensivos, no início de abril, com o chefe de governo britânico a agradecer a ajuda de um enfermeiro português, Luís Pitarma, que, segundo o próprio, lhe salvou a vida.

Já em meados de junho, o presidente das Honduras, Juán Hernandez, anunciou na televisão local que estava infetado pela covid-19. Poucos dias depois foi hospitalizado com uma pneumonia, tendo ficado internado durante duas semanas. A 2 de julho saiu do hospital, dizendo que " gostaria que nenhum ser humano passasse pela angústia de estar entre a vida e a morte".

Outras figuras mundiais como o príncipe Carlos de Inglaterra e Sophie Trudeau, a mulher do primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, contraíram o vírus.