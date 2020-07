bolsonaro tentando alimentar uma ema e sendo bicado pic.twitter.com/jMT9gd3MeM — muriel (@pedromuriel) July 14, 2020

Jair Bolsonaro encontra-se em isolamento no Palácio do Planalto, Brasília, desde que testou positivo ao novo coronavírus. Uma das suas distrações tem sido alimentar as emas que vivem no terreno - mas uma delas deu-lhe uma bicada, momento que foi fotografado e partilhado nas redes sociais.

O presidente brasileiro foi bicado esta segunda-feira, enquanto passeava.



Aos 65 anos, Bolsonaro diz estar a sentir apenas sintomas ligeiros da Covid-19, o que diz dever-se à toma de hidroxicloroquina. Mesmo com o facto de o fármaco não ter eficácia comprovada contra o novo coronavírus e de poder causar danos colaterais graves na saúde dos pacientes, Bolsonaro pressionou o Ministério da Saúde brasileiro para incluir a cloroquina e hidroxicloroquina no protocolo de tratamento no país, não só para casos graves, mas também para pessoas com sintomas leves da doença.



Esta terça-feira, dia 14, deve ser conhecido o resultado de mais um teste à Covid-19 do presidente brasileiro, que o solicitou por "não aguentar o isolamento".