Bolsonaro manda críticos da cloroquina tomar refrigerante para combater covid-19

mesmo em pacientes sem gravidade e que apresentem os primeiros sintomas.

aumento da produção do medicamento.



O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro , continua a defender a utilização de cloroquina em pacientes com covid-19 e mandou os críticos da medida, que tem sido desencorojada por especialistas, tomarem refrigerante para combater a infeção provocada pelo novo coronavírus . O Presidente do Brasil é um defensor que o medicamento usado para tratar doenças como artrite, lúpus e malária e cujos efeitos em pacientes vítimas da covid-19 estão ainda a ser estudados em diversos países, incluindo no Brasil, seja administrado a todos os infetados pelo novo coronavírus no país, independentemente da gravidade do seu estado clínico."O que é a democracia? Você não quer? Você não faz. Você não é obrigado a tomar cloroquina", disse o chefe de estado brasileiro durante uma entrevista ao vivo nas redes sociais com o jornalista Magno Martins. Logo de seguida, uma ironia para as pessoas que o criticam: "Quem é de direita toma cloroquina. Quem é de esquerda toma Tubaína".Na mesma 'live', Bolsonaro anunciou que o ministro interino da Saúde, o general Eduardo Pazuello, vai assinar, esta quarta-feira, o novo protocolo que permite a utilização do referido medicamento em doentes contagiados,Esta terça-feira, três das principais entidades médicas do Brasil desencorajaram o uso de cloroquina no tratamento dos pacientes com covid-19, respondendo assim ao facto de Bolsonaro ter ordenado também o

O veto ao uso de cloroquina em doentes com covid-19 foi declarado num comunicado conjunto da Associação de Medicina Intensiva Brasileira, da Sociedade Brasileira de Infetologia e da Sociedade Brasileira de Pneumologia.

Segundo um relatório elaborado por 27 especialistas destas entidades, as evidências sobre a eficácia da cloroquina e dos seus derivados no tratamento da covid-19 são "baixas" e o medicamento, por outro lado, tem efeitos colaterais graves, como arritmia cardíaca.