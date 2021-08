Bolsonaro convoca parada militar altamente criticada pela oposição

O presidente Jair Bolsonaro promoveu uma parada militar nas ruas de Brasília, a capital brasileira. Os críticos do presidente foram vocais em condenar esta tentativa de demonstração de força e virilidade por parte do presidente de direita.



Bolsonaro assistiu à parada militar com carros armados e camiões a partir do palácio presidencial, o Planalto, enquanto nas redes sociais e nos jornais, opositores criticavam a parada militar - de uma dimensão inédita desde 1985, ano em que foi deposta a ditadura militar naquele país. Esta parada surge depois de Bolsonaro ter proposto alterações ao sistema de voto no Brasil, ameaçando que as eleições presidenciais do próximo ano podem mesmo não vir a acontecer no caso das propostas não serem aceites. O presidente pede o regresso do voto impresso ao país.



Os opositores não acreditam que o facto da parada militar acontecer no mesmo dia em que a votação dos votos seja uma coincidência, mas sim uma uma demonstração de força do chefe de Estado e uma forma de intimidar e pressionar o Congresso pela aprovação da proposta de emenda constitucional.