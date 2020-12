Bélgica. Drones com câmaras térmicas vão vigiar cumprimento das regras no Natal

As autoridades belgas vão utilizar drones com câmaras térmicas para controlar se os cidadãos respeitam as normas impostas pela pandemia de covid-19 durante o Natal. Segundo a agência EFE, estas câmaras térmicas, que serão utilizadas em vários município do nordeste do país, pretendem controlar a proibição de lançar fogo de artifício mas também os ajuntamentos na rua.Os aparelhos terão um megafone para comunicar com aquelas pessoas que estejam a incumprir as regras e vão ser usados nas localidade de As, Bocholt, Bree, Genk, Houthalen-Helchteren, Kinrooi, Oudsbergen e Zutendaal.Entre as restrições estabelecidas pelo país para as celebrações de Natal está o limite máximo de um convidado por residência e a autorização a apenas uma pessoa convidada para utilizar a casa de banho.A exceção poderá ocorrer caso o almoço ou jantar seja realizado num jardim ou terraço, sendo permitidos, nesse caso, quatro convidados. As regras, impostas pela ministra belga do Interior, referem que os convidados têm de ter acesso a esse jardim ou terraço sem entrar dentro de casa.Na Bélgica, as multas por desrespeitar as restrições contra o novo coronavírus, como o recolher obrigatório ou a limitação de contactos sociais, podem chegar aos 250 euros.Entre os países mais atingidos pela pandemia, a Bélgica é o que regista maior número de mortes em relação à sua população, com 152 mortes por cada 100 mil habitantes.