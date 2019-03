A filha da colombiana Mónica Vega nasceu grávida do próprio irmão gémeo. O fenómeno acontece uma em cada 500 mil a um milhão de gravidezes.

É um fenómeno que acontece uma em cada 500 mil a um milhão de gravidezes. Mas aconteceu à terceira gravidez da colombiana Mónica Vega: a filha Itzamara nasceu grávida do próprio irmão gémeo.



A história é contada pelo canal Los Informantes. Mais conhecido por fetus in fetu, o fenómeno acontece quando o embrião se desenvolve demasiado tarde: "Os gémeos idênticos formam-se quando as células se dividem na primeira semana de gestação. Se isso acontecer na segunda semana de gestação, formam-se siameses. No caso de Itzamara, a célula que formaria a bebé dividiu-se depois do dia 17 de gestação", explicou o médico Miguel Parra.



Enquanto Itzamara se desenvolvia de forma normal, um gémeo nascia dentro dela, sem coração e sem cérebro, sem hipóteses de sobreviência. Mas ia sobrevivendo dentro da irmã porque, conta Parra, ia absorvendo "a comida diretamente do coração da irmã, através das artérias e veias do cordão umbilical"



Os médicos acabaram por fazer uma cesariana antecipada à mãe, antes que o segundo bebé crescesse mais e pusesse em risco o desenvolvimento de Itzamara. Mal nasceu, a pequena bebé também foi submetida a uma cesariana, que foi bem sucedida.