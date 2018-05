Uma investigação do jornal Montreal Gazette descobriu que um dos mais conhecidos neo-nazis da América do Norte está a viver actualmente em Montreal, Canadá, e que este é o cabecilha de uma pequena rede de neo-nazis na cidade desde 2016. O mesmo jornal revelou a existência de pelo menos 100 "grupos de ódio" no Canadá.

Os jornalistas do Montreal Gazette estudaram dados recolhidos por activistas antifascistas. Estes últimos compararam informações reveladas pelo próprio Zeiger em artigos e podcasts online com livros de curso de escolas secundárias na área de Outremont e descobriram a identidade de Zeiger - uma teoria corroborada pela autoridade local e pela Southern Poverty Law Center, uma organização que monitoriza grupos de ódio na América do Norte. A polícia canadiana já está a par do caso.

Gabriel Sohier Chaput, identificado pelo jornal mencionado como um consultor informático com pelo menos 30 anos, é reconhecido pelo seu pseudónimo Zeiger e pelos seus textos anti-semitas e promotores de ódio no site de extrema-direita "Daily Stormer". Pouco mais se sabe sobre ele.

Zeiger começou a ficar conhecido na cena de extrema-direita há 4 anos e depois de ser uma presença activa na marcha "Unir a direita" de supremacistas em Charlottesville, Virgínia, em 2017.

O jornal canadiano descobriu que Zeiger coordenou entre Agosto de 2016 e Janeiro de 2018 encontros com neo-nazis em Montreal. As "reuniões" tinham entre 10 a 15 elementos e só aceitavam a entrada de homens.

Ryan Lenz, membro do Southern Poverty Law Center, referiu que Zeiger é uma das personalidades da extrema-direita mais "credível, competente e influente" dentro do meio actualmente. Lenz confessou também não estar surpreendido de uma pessoa como Zeiger estar a viver no Canadá.

A organização canadiana estima que haja presentemente 100 a 130 grupos de ódio no Canadá, em comparação com 954 identificadas nos EUA.