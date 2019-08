Um barco foi arrastado pelas cheias em Istambul, Turquia. No vídeo, filmado pelo grupo voluntário de resgate Daksar, vê-se o barco a afundar debaixo de outra embarcação que estava atracada.

A chuva fez-se sentir no início do dia em Istambul e aumentou durante a tarde. Um homem sem-abrigo foi encontrado morto na zona, e as autoridades acreditam que se afogou.

Várias estradas ficaram submersas em Istambul. Um túnel onde se encontravam várias lojas também ficou inundado, levando à perda de muita mercadoria.

Segundo a Reuters, caíram 114 quilos de chuva por metro quadrado no bairro de Fatih, onde se encontra o Grande Bazar de Istambul.