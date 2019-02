O animal, com cerca de dez metros de comprimento e dez toneladas, foi descoberto sem ferimentos num local coberto por vegetação a cerca de 15 metros da praia.

Uma baleia de 12 meses foi encontrada morta na ilha de Marajó, na floresta da Amazónia. O animal, com cerca de dez metros de comprimento e dez toneladas, não apresentava ferimentos e foi descoberto num local coberto por vegetação a cerca de 15 metros da praia. A Secretaria Municipal de Saúde, Saneamento e Meio Ambiente está a investigar o caso.



Investigadores do Bicho d’água, associação ambientalista que trabalha com a Fundação Instituto para o Desenvolvimento da Amazónia, explicaram através do Facebook que este acontecimento pode não ser um mistério.



"Devido às macromarés comuns na Costa Norte do Brasil, é totalmente compreensível que uma carcaça vá parar dentro do manguezal", escrevem.



A baleia-corcunda deveria já estar morta, podendo ter ficado encalhada em terra após uma maré alta ter chegado à zona mais densa da floresta.



Um grupo de biólogos recolheu amostras da carcaça para tentar determinar como morreu a baleia.