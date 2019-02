Shana e Dominique Decree, de 45 e 19 anos, terão assassinado cinco membros da família e ficado a viver com os cadáveres em casa durante vários dias.

Mãe e filha foram detidas e acusadas, esta segunda-feira, depois de terem, alegadamente, assassinado cinco dos seus membros de família em Bucks County, no estado da Pensilvânia, nos EUA. O caso foi conhecido depois de vizinhos chamarem a polícia à casa da família para verificar se tudo estava bem depois de não haver sinal dos seus membros durante uma semana. A polícia deparou-se com os corpos de cinco pessoas e as duas mulheres, mãe e filha, vivas. Ambas estariam a viver com os cadáveres dos familiares há já vários dias.

Shana Decree, de 45 anos, e Dominique Decree, de 19, foram levadas para um hospital e, posteriormente, acusadas de homicídio. Ainda não são conhecidos os motivos ou causa de morte, com o chefe de polícia de Morrisville a afirmar que não existem "sinais evidentes de trauma".

Os membros da família assassinados foram identificados como sendo dois dos filhos de Shana Decree, Naa'Irah Smith, de 25 anos, e Damon Decree, de 13. As outras pessoas eram a irmã de Shana, Jamilla Campbell, de 42 anos e as suas filhas gémeas de nove anos, Imani e Erika Allen. As autoridades estão ainda a procurar um oitavo membro da família, o filho de 17 anos de Jamilla Campbell, Joshua, para garantir a sua segurança , não tendo sido considerado suspeito no caso pelas autoridades.

"É uma tragédia terrível. Acabei de falar com a família das vítimas e estão de coração partido", afirmou o procurador geral de Bucks County, Matthew Weintraub, em conferência de imprensa. Os homicídios terão ocorrido durante a semana de 18 de fevereiro.