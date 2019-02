O Ministério Público de Espanha irá questionar a cantora colombiana Shakira em junho por seis crimes de fraude fiscal praticados entre 2012 e 2014. De acordo com o El País, Shakira terá lesado o Estado espanhol em 14,5 milhões de euros ao declarar que a sua morada fiscal seria nas Bahamas quando já vivia com o seu marido, o futebolista Gerard Piqué, em Barcelona.

A audiência de Shakira perante os tribunais espanhóis está agora marcada para o dia 12 de junho e a cantora irá responder pela existência de estruturas offshore para evitar as obrigações fiscais perante Espanha entre 2012 e 2014.

De acordo com a lei espanhola, cidadãos que permaneçam mais de 183 dias por ano em Espanha são considerados residentes no país perante as leis fiscais. Shakira só viria a declarar-se residente em Espanha em 2015, já depois de ter comprado casa em Barcelona no ano de 2013.