Avião militar russo entra no espaço aéreo internacional, alerta Força Aérea Alemã

Força Aérea Alemã entregou a escolta das duas aeronaves aos parceiros na NATO localizados na Suécia.

A Força Aérea Alemã afirmou este domingo que enviou duas aeronaves Eurofighters para rastrear uma aeronave militar russa que entrou no espaço aéreo neutro do Mar Báltico.



Caças portugueses intercetaram aeronaves russas

Segundo a Reuters, a Força Aérea Alemã entregou a escolta das duas aeronaves aos parceiros na NATO localizados na Suécia.

"Mais uma vez, a nossa força de alerta de reação rápida ficou encarregada pela NATO de investigar uma aeronave não identificada sem plano de voo ou contacto de rádio no espaço aéreo internacional", pode ler-se no comunicado divulgado pela Força Aérea Alemã.