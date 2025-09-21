Sábado – Pense por si

Avião militar russo entra no espaço aéreo internacional, alerta Força Aérea Alemã

Correio da Manhã 15:17
Força Aérea Alemã entregou a escolta das duas aeronaves aos parceiros na NATO localizados na Suécia.

A Força Aérea Alemã afirmou este domingo que enviou duas aeronaves Eurofighters para rastrear uma aeronave militar russa que entrou no espaço aéreo neutro do Mar Báltico. 

Segundo a Reuters, a Força Aérea Alemã entregou a escolta das duas aeronaves aos parceiros na NATO localizados na Suécia. 

"Mais uma vez, a nossa força de alerta de reação rápida ficou encarregada pela NATO de investigar uma aeronave não identificada sem plano de voo ou contacto de rádio no espaço aéreo internacional", pode ler-se no comunicado divulgado pela Força Aérea Alemã.

Maria Henrique Espada
Maria Henrique Espada
Editorial

Só sabemos que não sabemos

Esta ignorância velha e arrastada é o estado a que chegámos, mas agora encontrou um escape. É preciso que a concorrência comece a saber mais qualquer coisa, ou acabamos todos cidadãos perdidos num qualquer festival de hambúrgueres

