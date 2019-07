Avião com mais de 150 pessoas aterra de emergência em Tel Aviv

Os serviços de socorro começaram a reunir-se no aeroporto 45 minutos antes da aterragem e todas as descolagens e aterradas foram proibidas. Aquando da aterragem, os passageiros que apresentavam maiores sinais de ansiedade foram rapidamente assistidos, enquanto os bombeiros examinavam o avião. O avião esteve, durante uns minutos, a dar voltas no ar, perto do aeroporto para reduzir o peso de gasolina.







Um avião aterrou esta segunda-feira de emergência no Aeroporto Internacional Ben Gurion em Tel Aviv, Israel. A bordo da aeronave estavam 150 pessoas.Mais de 100 ambulâncias esperavam o Boeing 737-400 da Electra Air que tinha partido de Colónia na Alemanha. Pouco depois da descolagem, os funcionários do aeroporto encontraram pedaços de pneus do trem de aterragem do Boeing.