Autoridades belgas em alerta após ameaça de terrorismo no metro

As autoridades afirmam que a ameaça é pouco credível, mas que mesmo assim está a ser levada "muito seriamente". Polícia está a fazer buscas no metro e num centro comercial.

A Comissão Europeia emitiu um aviso aos seus funcionários para evitarem as estações de metro e um centro comercial em Bruxelas, capital da Bélgica, devido à suspeita de um atentado à bomba. A instituição avisou a polícia após ter recebido mensagens suspeitas e o metropolitano foi analisado esta noite.







Os serviços de segurança belgas estão na posse de uma mensagem "escrita em russo", a indicar alvos precisos para levar a cabo um atentado em Bruxelas. A Direcção-Geral de Segurança da Comissão Europeia identifica dois locais que foram "mencionados como alvos potenciais": o centro comercial The City e a estação de Metro de Rogier.As autoridades, citadas pelo jornal Le Soir, afirmam que a ameaça é pouco credível pela forma como foi formulada, mas que mesmo assim está a ser levada "muito seriamente"."Pede-se aos funcionários da Comissão Europeia em Bruxelas que mantenham a vigilância habitual e evitem a área, bem como o metro", lê-se na nota emitida pela Comissão Europeia.De acordo com o jornal belga, a Comissão Europeia recebeu duas mensagens do suspeito: a primeira chegou a 16 de fevereiro e não incluía nada de alarmante. A segunda chegou a 3 de março e continha uma mensagem ameaçadora: "Como a União Europeia continua a sua política agressiva, venho alertar-vos sobre o início de ataques terroristas maciços no território da UE", podia ler-se, em russo, na carta recebida. A ameaça referia também a intenção de "eliminar" os "LGBT e outras minorias" e de levar a cabo ataques contra os Estados e governos europeus. A mensagem continha ainda uma data: "A 8 de março, o metro de Bruxelas vai explodir entre Yser e Rogier".Esta ameaça acionou a polícia a fazer verificações. Cães capazes de detetar explosivos foram acionados e não foi encontrado qualquer vestígio de explosivos nas instalações.