Layla Leisha tinha sete anos quando desapareceu em Queensland, na Austrália. Foi encontrada no domingo, já com onze anos de idade.

As autoridades australianas conseguiram encontrar no domingo passado uma criança que esteve desaparecida durante quatro anos. A polícia ainda não revelou muitos pormenores, divulgando apenas que esta, agora com onze anos de idade, foi encontrada numa localização próxima de Queensland cujo nome preferiram não especificar.

Segundo uma fonte policial do caso, a menina não frequentou a escola durante o período que esteve desaparecida e "mal sabe escreve ou ler". "Há muitas preocupações sobre a sua segurança e bem-estar", referiu ao site News da Austrália.

Antes de a polícia descobrir o seu paradeiro, a menor já tinha sido vista por um parente próximo na comunidade aborígene Woorabinda, na mesma cidade, um mês antes, e ainda em Rockhampton na semana passada.

As autoridades ainda estão a investigar as circunstâncias do seu desaparecimento e o que lhe aconteceu durante esse período.

Layla Leisha desapareceu de Calliope, Queensland, em Dezembro de 2014, quando tinha sete anos, levando a uma investigação de meses por parte das autoridades australianas e uma ordem do tribunal a requisitar assistência popular para encontrá-la.