Autarquia de Paris foi multada por empregar demasiadas mulheres

.@Anne_Hidalgo, la cause des femmes mérite mieux ! Nous avons abrogé cette disposition absurde dès 2019. Je veux que l'amende payée par Paris pour 2018 finance des actions concrètes de promotion des femmes dans la fonction publique. Je vous invite au ministère pour les évoquer ! https://t.co/QyIYA41mBv — Amélie de Montchalin (@AdeMontchalin) December 15, 2020

A Câmara Municipal de Paris foi multada em 90 mil euros por empregar desde 2018 demasiadas mulheres em cargos de gestão, não cumprindo com as leis de paridade previstas pela legislação francesa de então. A autarca da capital de França, Anne Hidalgo, apelidou a decisão como "absurda, injusta, irresponsável e perigosa".A lei que definia quotas por género - não podendo haver mais de 60% de funcionários do mesmo género em funções de gestão - foi revogada depois desta situação em que Paris nomeou 11 mulheres e cinco homens, sendo que as mulheres representavam 69% dos contratados e os homens apenas 31%.Hidalgo, a primeira mulher a liderar a câmara de Paris, confessou que ficou "feliz" por receber a multa, garantindo que iria ela mesma entregar o cheque ao governo. A autarca, numa reunião do conselho municipal citada pelo jornal Le Monde, lembrou que Paris é um exemplo único e que a discrepância entre géneros nos cabos de topo "em todo o país ainda é muito grande" e que para um dia França consiga alcançar a "paridade, devemos acelerar o ritmo e garantir que sejam nomeadas mais mulheres do que homens".O ministério viu-se obrigado a aplicar a penalização financeira por "não atingir o objetivo legal de 40% de nomeações de cada sexo para estes cargos".Amelie de Montchalin, ministra da Função Pública, defendeu que "a causa das mulheres merece melhor", por isso o valor da multa será aplicada em "ações concretas de promoção das mulheres no serviço público".