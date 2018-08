Na Roménia, um urso foi morto a tiro, após ter comido uma cabra e ter entrado numa escola. Apesar de não ter atacado nenhuma pessoa, o animal causou o pânico nos habitantes locais.

De acordo com as autoridades, o urso castanho entrou num jardim em Harghita, na Roménia, e ter morto a cabra. Enquanto o tentavam parar, o animal fez várias sestas. Depois o urso escalou a vedação de uma escola, que estava vazia na altura, por serem férias de Verão.

Citado no jornal britânico Indepedent, Sandor Peters, membro do parlamento local, disse: "Nós não nos conseguíamos ver livres dele". Após várias horas a tentarem parar o animal, as autoridades conseguiram isolar o animal e abatê-lo. Segundo Sandor Peters, as autoridades tiveram de usar uma arma de fogo, porque não encontravam ninguém que para tranquilizar o animal.