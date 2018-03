Shkreli cresceu em Brooklyn, Nova Iorque, no seio de uma família de emigrantes vindos da Albânia. O jovem foi vítima de abusos físicos por parte dos pais, tendo também assistido a cenas de violência doméstica.



Com um grande à vontade relativamente aos números, o jovem rapidamente conseguiu um estágio numa empresa de Wall Street, tendo dado depois o salto para uma empresa própria.



O excêntrico empresário ficou famoso devido a várias das suas atitudes, como ter pedido aos seus seguidores que arrancassem um cabelo da cabeça de Hillary Clinton e que, em troca, lhes ofereceria 5.000 dólares.

Martin Shkreli, o famoso farmacêutico que aumentou em 5.000% o preço de um medicamento para uma droga de combate à SIDA, foi condenado a sete anos de prisão pelo crime de fraude fiscal.O ministério público dos Estados Unidos da América tinham pedido uma sentença de 15 anos de prisão efectiva, enquanto a defesa pediu uma pena de 18 meses no máximo.Shkreli, de 34 anos, chegou às manchetes dos jornais dos EUA depois de ter aumentado o preço do medicamento Daraprim em 5.000%, um facto totalmente alheio à condenação. A fraude de que foi acusado referia-se a um caso com a companhia farmacêutica Retrophin e duas empresas de investimentos de alto risco. Shkreli foi considerado culpado de ter mentido aos investidores sobre o funcionamento das empresas de envestimento e dos produtos em que investiam, bem como esconder as contas das empresas.Minutos antes da leitura da sentença, o condenado leu uma declaração, em lágrimas: "O dinheiro nunca me motivou. Eu queria fazer aumentar a minha posição e reputação. Estou aqui por causa dos erros nojentos, estúpidos e negligentes que cometi", informa o The New York Times.