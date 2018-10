Duas horas antes do massacre, Robert Bowers prometeu nas redes sociais "agir" contra a comunidade judaica.

Várias pessoas morreram após um homem disparar no interior de uma sinagoga em Pittsburgh. Fontes policiais revelaram à NBC a identidade do atirador: Robert Bowers, de 46 anos.



De acordo com a imprensa norte-americana, Bowers gritou frases antissemitas antes de abrir fogo: "Todos os judeus devem morrer." Testemunhas no local revelaram à imprensa que o suspeito estava armados com uma espingarda "do género" AR-15 e "várias" pistolas.



Entretanto, as redes sociais do suspeito estão a ser escrutinadas. De acordo com algumas publicações do suspeito nas redes sociais Twitter e Gab, reveladas pelo comentador da NBC Malcolm Nance, especializado em terrorismo, Robert Bowers tinha um profundo ódio por judeus e seguia fóruns de extrema-direita.



Aliás, duas horas antes do massacre na sinagoga, Bowers ameaçou na rede social Gab fazer um ataque contra a comunidade judaica: "A HIAS [organização sem fins lucrativos que ajuda refugiados judeus] gosta de trazer invasores que matam a nossa população. Não consigo ficar sentado e ver o meu povo a ser massacrado. Que se lixe o teu ponto de vista, vou agir."



Noutra publicação, mostrava ódio contra minorias. "Lembrete diário: a diversidade significa perseguir até ao último homem branco." O suspeito acreditava que a marcha de migrantes em direcção à fronteira norte-americana, em que o presidente Donald Trump disse que integravam milhares de imigrantes "criminosos e cidadãos não identificados do Médio Oriente", era "obra do judeu" George Soros, alvo habitual de conspiracionista.



Segundo a Heavy, que também escrutinou as redes sociais de Bowers, entretanto eliminadas, o suspeito não está registado em nenhum partido. O suspeito é, porém, crítico de Donald Trump: Bowers escreveu nas redes sociais que o presidente dos Estados Unidos é um "globalista" e não um "nacionalista".



Recorde-se que várias pessoas morreram após Robert Bowers disparar no interior de uma sinagoga norte-americana. O atirador já foi detido. De acordo com a polícia de Pittsburgh, em declarações à imprensa, três polícias foram baleados, sem revelar o número de vítimas civis. Contudo, de acordo com a imprensa norte-americana, há pelo menos oito mortos.



De acordo com a polícia de Pittsburgh, em declarações à imprensa, três polícias foram baleados, sem revelar o número de vítimas civis. Contudo, de acordo com a imprensa norte-americana, há pelo menos oito mortos.