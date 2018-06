Um ataque suicida em Cabul, no Afeganistão, fez pelo menos oito mortos esta segunda-feira. A explosão ocorreu numa tenda onde membros do clero muçulmano se haviam reunido para protestarem contra o terrorismo, revelaram fontes de segurança à Reuters.O ataque não foi ainda reivindicado por nenhum grupo terrorista. Recentemente o auto-proclamado Estado Islâmico (EI) reclamou a autoria de vários ataques na capital afegã, mas os especialistas em segurança do país garantem que haverá células ligadas aos talibãs que terão sido os responsáveis por estes ataques que fizeram dezenas de mortos em meses recentes.Mais de 2.000 membros do clero reuniram-se este fim-de-semana para o Loya Jirga (Grande Conselho) onde um dos temas centrais em discussão são os anos de conflitos que envolveram os muçulmanos.Segundo a Reuters, os clérigos decidiram emitir uma fatwa (decisão jurídica baseada na lei islâmica) onde pedem aos militantes talibãs que trabalhem no sentido de restaurarem a paz, permitindo às tropas estrangeiras abandonarem o país-Nos últimos anos, os talibãs têm tentado voltar ao Afeganistão depois de terem sido expulsos pelos soldados norte-americanos.Dezenas de pessoas morreram em meses recentes em ataques à bomba e esses ataques parecem estar para durar, apesar de se cumprir actualmente o mês sagrado do Ramadão. Ainda a passada quarta-feira, atiradores tentaram invadir a instalação do ministro do Interior, batalhando com os seguranças durante largas horas. Semanas antes, duas explosões também em Cabul resultaram na morte de 26 pessoas, incluindo nove jornalistas.