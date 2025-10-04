Edição de 30 de setembro a 6 de outubro

Um ataque russo atingiu, neste sábado, um comboio de passageiros na região de Sumy, no norte da Ucrânia.

A carregar o vídeo ... Ataque russo atinge comboio de passageiros na região de Sumy — Há pelo menos 30 vítimas

Há registo de pelo menos 30 vítimas, adiantou o Presidente da Ucrânia. Na rede social X, Volodymyr Zelensky partilhou um vídeo que mostra o comboio destruído e em chamas.

Segundo o governador de Sumy, o ataque teve como alvo uma estação ferroviária, tendo sido atingido um comboio com destino a Kiev.

Não foram divulgados números oficiais das vítimas mortais, mas o governador publicou nas redes sociais uma foto de uma carruagem do comboio em chamas. Adiantou ainda que as equipas de emergência estão no local.

Na publicação do Presidente ucraniano, Zelensky caracterizou a ofensiva como um "ataque selvagem" contra a estação ferroviária em Shostka.

Zelensky acrescentou que todas as informações sobre os feridos estão a ser apuradas. No entanto, garante que há registo de pelo menos 30.