O presidente ucraniano informou que havia pelo menos mil civis dentro do centro comercial e diz que é a retaliação russa por as pessoas estarem a tentar fazer "uma vida normal".

Ataque com míssil a centro comercial na Ucrânia faz dois mortos e 20 feridos

O gabinete do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, denunciou um ataque com míssil a um centro comercial na cidade de Kremenchuk pelas tropas russas. De acordo com Zelensky estavam pelo menos mil civis dentro daquele complexo, sendo que foram confirmadas duas mortes e pelo menos 20 feridos, nove dos quais em estado grave.