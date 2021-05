Asma Assad: a ex-flor que lucrou na guerra

No próximo dia 26, Bashar al-Assad irá a votos, numas eleições cujo resultado é previsível, e que lhe garantirão, de novo, a sobrevivência política, arte que os Assad dominam há décadas, não importa a que preço. Mas a sua mulher, Asma al-Assad, nascida, criada e educada em Londres, num colégio privado e no Kings’ College, ex-banqueira, ex-menina tímida filha de migrantes sírios sunitas, fez bem mais do que sobreviver no meio das ruínas da guerra: prosperou. A todos os níveis: político, económico, pessoal.



A mulher que a Wikileaks revelou estar a trocar emails com uma amiga sobre sapatos Louboutin enquanto o exército arrasava a cidade de Homs, terra natal dos seus pais, está muito longe do adereço de luxo que melhorava a imagem do marido – e a que a Vogue americana há 10 anos chamou "a rosa do deserto". Chegou a ser comparada a Imelda Marcos, pela coleção de sapatos, cujo fluxo nem as sanções internacionais interromperam (havia sempre uma assistente para ir fazer as compras a Londres ou ao Dubai, ou um nome falso para usar no site do armazém Harrod’s). Mas está hoje muito mais perto daquilo que já foi Isabel dos Santos em Angola – só que num cenário muito mais sangrento.



Desde finais de 2020 que o poder de Asma se tornou demasiado para poder ser ignorado. Houve sinais de que muitos repararam. Em dezembro último, os EUA reimpuseram as sanções levantadas desde 2012, juntando-se assim à UE e ao Reino Unido, e dirigiram-nas especificamente ao círculo mais próximo da mulher-forte da Síria. E incluem, além da própria Asma, o pai, a mãe, dois irmãos e dois dos seus mais próximos colaboradores nos palácio presidencial, além de duas filhas destes.