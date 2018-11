Aos 57 anos, 25 anos após a morte de Pablo Escobar, a viúva do famoso traficante publicou um livro de memórias. Nele, conta como o marido escolhia as amantes a dedo para se proteger e como os seus inimigos gastaram 220 milhões de dólares para o ver morto. "Mi Vida y Mi Carcel con Pablo Escobar ("A Minha Vida e a Minha Prisão com Pablo Escobar) revela novos detalhes sobre a vida do narcotraficante que faleceu a 2 de Dezembro de 1993 depois de ter sido descoberto pela polícia no seu esconderijo em Medellín, na Colômbia.

Com apenas 15 anos Victoria Eugenia Henao casou com Pablo Escobar, com quem teve dois filhos. No livro que agora escreveu, explica o El Mundo, tenta de alguma forma justificar a sua vida ao lado do traficante colombiano – culpando sobretudo a sua juventude dos primeiros anos de casamento. "De um momento para o outro observei o crescimento da fortuna do meu marido e que as dificuldades eram coisa do passado. No primeiro trimestre de 1978 comprou (…) uma vivenda com piscina, vários quartos, uma garagem e um grande salão com vitrais gigantes", recorda.

Victoria fala também sobre as amantes de Escobar, a grande maioria funcionárias em altos cargos que o ajudavam de alguma forma a fugir às autoridades. Refere-se a estas mulheres como um "grupo pequeno de senhoras que, além do romance, eram muito úteis para o seu negócio e protecção".

"O meu marido tinha mulheres informadoras em muitos sítios, como no F-2 [exército], no serviço de inteligência da polícia, na Interpol e no DAS (Departamento Administrativo de Segurança)", conta.

A viúva do narcotraficante revela ainda informação sobre o grupo Los Pepes, que terão pago 220 milhões de dólares (o equivalente a cerca de 193 milhões de euros) pela cabeça de Escobar.