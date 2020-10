A Argentina passou entre os pingos da chuva da pandemia durante março e abril. Durante a primeira vaga da pandemia, o país foi considerado um caso de sucesso e registava menos de cinco mil casos de Covid-19. Esta terça-feira tornou-se o quinto país do mundo a ter um milhão de infetados e o aumento de casos não para de subir desde que foi diagnosticado o primeiro caso, a 4 de março. Como consequência, o país está em confinamento há mais de 200 dias – e a situação não deve mudar tão cedo.

Considerado um exemplo na América Latina devido à contenção da propagação do novo coronavírus, a Argentina nunca chegou a ter um grande aumento de casos durante os meses críticos de março, abril e maio. No final do último, o país tinha pouco mais de 15 mil casos – relativamente pouco para um país com quase 45 milhões de pessoas.

O país caiu numa "quarentena eterna" para combater uma ameaça que se demonstrava noutros países, em especial o Brasil. Mas nem o confinamento valeu para travar infeções, com os casos a aumentaram ligeiramente mês após mês. Em junho foram registados quase 50 mil casos. Em julho o número foi superior às 100 mil infeções. Agosto registou mais de 200 mil e setembro quase 400 mil. E outubro está a bater todos os recordes.





Agora, o Governo de Alberto Fernández sofre com manifestações que exigem um regresso à normalidade e recordes de infeções atrás de recordes de infeções nos últimos dias.

O executivo argentino começou por cancelar voos internacionais e aulas presenciais nas escolas, em meados de março, e uma semana depois, quando existiam apenas uma centena de casos no país, ordenou o confinamento total.

O problema é que esta quarentena apenas desacelerou a propagação da Covid-19. Até agosto, 90% dos casos estavam concentrados na área metropolitana da capital, Buenos Aires, que tem uma população de 14 milhões de pessoas, mas começou rapidamente a espalhar-se a partir de setembro, quando o vírus se soltou pelo resto do país.

Esta sexta-feira, o presidente argentino anunciou uma nova extensão do período de quarentena no país, até pelo menos 8 de novembro. Vão ser assim 233 dias de um regime que claramente não está a funcionar.

"Vamos continuar por mais 14 dias como estamos hoje", anunciou o Presidente Alberto Fernández, pela primeira vez fora de Buenos Aires, a partir da província de Misiones, limite da fronteira com o Brasil e com o Paraguai.

O vírus agora avança pelo interior do país, especialmente por oito províncias, responsáveis por 55% dos cerca de 15 mil contágios diários: Santa Fé, Córdoba, São Luis, Mendoza, Neuquén, Rio Negro e Tucumán.

Ao contrário do interior, na área metropolitana de Buenos Aires que inclui a capital argentina mais 13 municípios ao redor da cidade, a curva de contágio tem agora diminuído nas últimas duas semanas, embora ainda seja considerável.

"Vamos ver os frutos que deram os 14 dias em que declaramos o último isolamento sanitário. Por esse motivo, vamos continuar nas mesmas condições que estamos hoje. Apesar da baixa na área metropolitana de Buenos Aires, ainda não podemos dizer que estamos tranquilos porque há um número de contágios significativo", apontou.

Apesar da mais prolongada quarentena do mundo, a Argentina tem escalado posições nos piores rankings globais. O país ocupa o sétimo lugar no ranking de contágios, mesmo quando é um dos que menos testes faz. Durante a última semana, chegou a ocupar a quinta posição.

Se observadas apenas as últimas cinco semanas, a Argentina é o país com mais mortos diários. São 8 por milhão de habitantes, segundo dados dos Centros de Controlo Epidemiológico Europeus.

"Vemos que, no interior do país, o vírus está disseminado para além das cidades. Está também nos pequenos povoados", indicou o Presidente, como argumento para a saturação de hospitais das cidades do interior.

"Além dos contágios, em muitos lugares dessas províncias, notamos um estresse no atendimento médico. Hospitais que se saturam, pessoal de saúde que se cansa. Há lugares específicos em toda as províncias em que o nível de saturação está num ponto limite", admitiu Alberto Fernández, explicando que a saturação nesses hospitais acontece porque "atendem todos os povoados próximos".

Sondagens indicam que a maioria dos argentinos é contra a continuidade da quarentena após 217 dias de estritas restrições. Segundo a consultora Giacobbe, por exemplo, 58,2% dos argentinos são contra uma nova extensão. O número tem crescido a cada 14 dias. Na sondagem anterior, eram 55%.

"Longe estamos de querer cortar direitos e liberdades. Só procuramos preservar a saúde de todos nós", argumentou o Presidente, prometendo "pouco a pouco", vão abrir as atividades "porque a economia também precisa", mas indicando também que o país "longe está de ter resolvido este problema".

"Peço a todos que não se deixem enganar. Entendamos a gravidade da situação", pediu.

No sentido contrário aos anúncios do Presidente, o governador do Distrito Federal, Horario Larreta, anunciou novas flexibilizações na capital do país.

Bares, restaurantes e ginásios poderão ocupar 25% das suas capacidades máximas internas, dependendo da ventilação. Até agora, só podiam usar espaços ao ar livre. Museus poderão abrir com reserva prévia, assim como piscinas ao ar livre poderão funcionar com quantidades limitadas e sem vestiários.

Depois de sete meses, os casamentos civis serão permitidos com um máximo de 20 pessoas, pacientes poderão voltar ao tratamento de reabilitação e crianças do pré-escolar poderão ter atividades pedagógicas e recreativas ao ar livre.

Com Lusa