Após tiroteio em Praga, polícia reforça segurança em escolas e edifícios públicos

Após a tragédia, várias pessoas têm vindo a acender velas no exterior da sede da universidade, que cancelou todas as aulas e eventos.

A polícia checa reforçou a segurança em escolas e outros edifícios públicos em todo o país, após um estudante com uma arma de fogo ter matado 14 pessoas na Universidade Charles de Praga esta quinta-feira.



"A partir de hoje, adotámos medidas preventivas a nível nacional em relação a alvos fáceis e escolas", declarou a polícia na rede social X (antigo Twitter). "Não temos informações sobre qualquer ameaça concreta, isto é um sinal de que estamos aqui e preparados."

Várias pessoas têm vindo a acender velas no exterior da sede da universidade, que cancelou todas as aulas e eventos esta sexta-feira, 22. Os dirigentes das universidades do país planeiam prestar uma homenagem às vítimas no final desta manhã.

O tiroteio foi considerado o pior que alguma vez ocorreu no país, tendo o Governo declarado o sábado, 23, como dia de luto nacional, com as bandeiras a meia haste e a população a cumprir um minuto de silencio às 12h.

"Gostaria de exprimir a minha grande tristeza e a minha raiva impotente perante a perda desnecessária de tantas vidas jovens", declarou o Presidente da República Checa, Petr Pavel. "Gostaria de expressar as minhas sinceras condolências a todos os familiares das vítimas, a todos os que estiveram presentes neste trágico incidente, o mais trágico da história da República Checa."

O atirador, identificado como David Kozak, era estudante na Faculdade de Letras da Universidade Charles. Matou a tiro 14 pessoas e feriu outras 25, 10 das quais com gravidade, na Universidade Charles de Praga. Antes do ataque, matou também a tiro o pai em casa, situada em Hostoun, perto de Praga.

Vit Rakkusan, ministro do Interior, disse a uma rádio do país que 13 das 14 vítimas já tinham sido identificadas, e que entre os feridos encontram-se dois cidadãos dos Emirados Árabes Unidos e um holandês.

Martin Vondrasek, presidente da polícia, afirmou que o corpo do pai do estudante tinha sido encontrado na sua casa, às 12h40. A polícia apurou que o estudante deveria estar a assistir a uma palestra na universidade às 14h, pelo que foi de imediato ordenada uma busca no edifício principal da Universidade de Letras, mas o suspeito dirigiu-se a outro edifício, onde abriu fogo.

Vários estudantes publicaram nas redes sociais fotografias das portas barricadas dentro da universidade. Outros estudantes agarraram-se às saliências estreitas do edifico, numa tentativa de fugir do atirador.

O suspeito de 24 anos, que tinha licença de porta de arma e não tinha registo criminal, foi encontrado morto no edifício da universidade, não se sabendo se foi devido ao suicídio ou após ter sido atingido por balas policiais.





Martin Vondrasek referiu que a polícia está a analisar informações, que ainda não foram verificadas, sobre a possível ligação do atirador a uma conta da rede social que citava a inspiração num tiroteio na Rússia.